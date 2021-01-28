Sivrihisar’daki sağlık kuruluşlarına inceleme ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Sivrihisar’daki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyarette inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Bilge, Sivrihisar Devlet Hastanesi ile birlikte ilçedeki Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek Hastane Başhekimi Op. Dr. Hacı Osman Tanrıverdi ve Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem’den bilgiler aldı. Sivrihisar Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan ve hizmet vermeye başlayan Palyatif Bakım Servisi’nde detaylı incelemelerde bulunarak, servislerde tedavilerine yatarak devam edilen hastalarlada sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müdür Bilge Sivrihisar’daki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyarette sağlık personellerinin aşılanma (CoronaVac) durumlarınıda inceleyerek, personellerden gelen istek ve önerileride dinledi. İlçedeki hizmet binalarının fiziki şartlarıyla birlikte kullanılan tıbbi cihazlara da bakıp, daha önce tespit edilen eksik ve noksanların giderilmesi aşamalarını yerinde gördü. Müdür Bilge, ilçe sağlık kuruluşlarında karşılaştığı hasta ve yakınlarıyla da ilgilenerek almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini sorup geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.

Ziyarette Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’ye Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Selçuk Kocaman, Sağlık Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Özgür Uygun eşlik etti.

Müdür Bilge ve beraberindeki heyet ilçedeki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerin akabinde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye nezaket ziyarette bulundu.