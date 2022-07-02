banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Kırkpınar Yağlı Güreşleri (CANLI)
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Ordu’da Yılın En’leri ödüllerini aldı
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Batıda deniz, Muş’ta kayak keyfi
Antalya Haziran'da Turizmde Lider!
Antalya Haziran'da Turizmde Lider!

Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen festival turistleri ilçeye çekerken, çarşıdaki yoğunluk esnafın işlerine olumlu yansıdı.

ESKİŞEHİR 02.07.2022, 11:36
Sivrihisar’daki festival esnafı mutlu etti

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gerçekleşen festival turistleri ilçeye çekerken, çarşıdaki yoğunluk esnafın işlerine olumlu yansıdı.

Dün açılışı gerçekleşen Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali ilçedeki esnafın yüzünü güldürdü. İlçeye festival için gelen vatandaşlar, etkinlikler sonrasında ilçe merkezindeki çarşıyı gezerek alışveriş yaptığı, 6 ülkenin dans grubundan dolayı yabancı turistlerinde yerel lezzet ve otantik evlere karşı büyük ilgi duyduğu görüldü. İlçe esnafının yoğunluğu yüzlerinde tebessüme neden olduğu görülürken, ilçedeki turist yoğunluğunun festival boyunca devam edeceği tahmin edildi.

Yorumlar (0)
29°
açık