banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Sivrihisar’da sel bilançosu gün yüzüne çıktı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinin bilançosu hasar tespit çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı.

ESKİŞEHİR 09.08.2021, 15:21
Sivrihisar’da sel bilançosu gün yüzüne çıktı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinin bilançosu hasar tespit çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi geçtiğimiz gün sele teslim oldu. Kuvvetli sağanak yağışın ardından sel sularının vurduğu ilçede büyük hasar oluştu. Birçok ekili alanın sular altında kaldığı ilçede, 33 küçükbaş hayvan telef olurken 1 evi de su bastı. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırlık alanların da zarar gördüğü sel afetinde, bazı evlerin avlusunu da su bastı.

Sel sularının çekilmesiyle hasarın daha belirgin şekilde görüldüğü ilçede yaraları sarmak için çalışmalar başladı.
Yorumlar (0)
29°
açık