Sivrihisar’da kurtuluş coşkusu

Sivrihisar, özgürlüğünün 101. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı. Sivrihisar’daki zafer kutlamalarına protokol üyeleri ile birlikte halk yoğun katılım gösterdi.

17 Ağustos 1921 tarihinde Yunan işgaline uğrayan Sivrihisar, düşmandan kurtuluşunu 20 Eylül’de bir kez daha aynı heyecanla kutladı. Sivrihisar’daki Zafer Kutlamaları Programına AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İlçe Kaymakamı Hüseyin Sayın, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Kıdemli Albay Ali İnci, İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, birçok kamu kurum ve kuruluş yetkilisi, siyasi parti temsilcileri, Belediye Meclisi üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Anadolu’daki ilk ve tek Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı Zaimağa Konağı’nda başlayan program, Kurtuluş Savaşı Dönemi’ni temsilen Mercedes markalı aracın öncülüğünde, 100 metrelik Türk bayrağı eşliğindeki kortej ile devam etti. Dev Türk bayrağını taşıyan liseli gençlere, kendi elindeki Türk bayrağı ile eşlik eden yaşlı bir kadın ise “Vatanımız yaşasın, gençler bu vatan sizlere emanet” dedi. Türk bayraklarını heyecanla sallayarak korteje katılan minikler ise adeta “Ülkemizin geleceği bizleriz. Bu vatan atalarımızın emanetidir, emin ellerdedir.” mesajını verdi. Hükümet Meydanında sona eren Zafer Yürüyüşü sonrasında Sivrihisar’daki Kurtuluş Mücadelesini anlatan kısa belgesel izlenime sunuldu.

Program sırasında protokol konuşmalarını gerçekleştiren Hamid Yüzügüllü, “20 Eylül 1921 hem Sivrihisarlılar hem de Mustafa Kemal Atatürk için çok önemli bir gündü. Bundan tam 101 yıl önce Sivrihisarımız, Yunan işgalinden kurtulmuş, Mustafa Kemal Atatürk’e ise “Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilmişti. Bugün, kentimizdeki Yunan ordusunun imhasını ve Sivrihisar’ın Kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutluyoruz. Bu bir Zafer Bayramı’dır!” dedi.

Programda günün anlam ve önemine uygun şiirler ilçe öğrencileri tarafından okundu. Dünya`nın süreklilik arz eden ilk ve tek çocuk mehter takımı Kocaeli - Kartepe Mehteran Takımı gösterisi akabinde halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Zafer Kutlama programının gündüz kuşağı birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği Eskişehir Polifonik Korosu’nun konseri ile devam etti. Kurtuluş Savaşı döneminin Sivrihisar yöresi savaş yemeği olan “keşkek aşı” ikramı sonrası gündüz kuşağı kutlama programı, Ulu Camii’de şehitler anısına Mevlid-i Şerif okunarak son buldu.

Kutlama programının akşam kuşağı ise Elif Buse Doğan’ın muhteşem konseri ile sona erdi.