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Sivrihisar’da ev yangını, 1 ölü
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR 19.03.2021, 14:11
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.Olay, ilçenin Demirci mahallesinde meydana geldi. İki katlı evin üst katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın sündürülürken, evde yaşayan emekli memur Leyla T. (69) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.