Sivrihisar’da estetik ve modern bir çehre için çalışmalar devam ediyor

Sivrihisar’da yenilik amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından ilçede yeniliklere imza atılıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Sivrihisar’da restorasyon ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra eski duraklar yenileniyor. İlçeye dijital led ekranlar kazandırılıyor ve Sivrihisar’ın tanıtımı için çevre yolu üzerlerine totemler, tanıtım tabelaları yerleştiriliyor. Tarihe dokusunu koruyarak daha modern bir ilçe haline gelen Sivrihisar’da, hazırlanan 3 boyutlu Nasreddin Hoca figürleri ana yollarda yolculuk yapan vatandaşları ilçeye davet ediyor.

Dünyanın merkezine davet için Eskişehir-Ankara, Ankara-Eskişehir, Afyon ve İzmir yollarına hazırlanarak konulan 3 boyutlu Nasreddin Hoca Figürleri yolculuk yapan vatandaşlarında dikkatlerini çekiyor. Ayrıca Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçede yer alan tüm otobüs durakları yenilenerek daha modern bir hale getirildi. İlçenin bazı noktalarında ise led ekranlar konularak belediye faaliyetleri, yenilikler ve ilçenin tarihi turist alanlarının görselleri sergileniyor.