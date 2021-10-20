Sivrihisar’da asfaltlama çalışmaları başladı

Sivrihisar ilçesinin dört bir yanında üst yapı çalışmalarını sürerken, kilit taşı, begonit taş döşeme, kaldırım yapımının yanı sıra, sıcak asfalt döküm çalışmaları da başladı.

Sivrihisar Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Daha yaşanılabilir bir ortam sağlamak ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunak için çalışmalarını gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi ekipleri yoğun tempo içerisinde üst yapı çalışmalarını tamamlamak için uğraşıyorlar. Girilmedik sokak ve cadde bırakmamak adına hummalı bir çalışma gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi 18 bin metrekare alanda asfalt döküm çalışmalarına başladı. Güvenlik ve Gençlik Caddelerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi ekipleri üst yapı çalışmalarını hızlandırdı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yüzügüllü, konuyla ilgili olarak “Alt Yapısının tamamlandığı tüm mahallelerimizde üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Tüm gayretimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak. Sivrihisar’ı en iyi ve en güzel noktalara taşımak, vatandaşlarımıza ferah bir ortam sağlamak için ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.