Sivrihisar’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Sivrihisar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda depremzede kadınlar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile bir araya geldi.

Sivrihisar ilçesindeki mesire alanında gerçekleşen programa deprem felaketi sebebiyle Sivrihisar’a yerleşen depremzede kadınlar ve aileleri katıldı. Programda ikramlar eşliğinde hoş sohbetler edilirken, çocukların gözdesi temsili Nasreddin Hoca oldu. Çocuklar ayrıca müzik eşliğinde palyaço ve masal karakterleri ile birlikte eğlendiler.

“Çocuklar ve kadınlar için çok güzel bir etkinlik oldu”

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen ve Sivrihisar’a yerleşen 26 yaşındaki Özlem Nur Karaca “Çocuklar ve kadınlar için çok güzel düşünülmüş bir etkinlik oldu. Anaokulu öğretmeniyim. Çocukların mutluluğunu görünce ben de çok mutlu oldum. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü kadınlarımıza çiçek takdim etti. Kadınlar hatırlandıkları için, aileleri ile birlikte oldukları için çok mutlu oldular. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Bizi öyle güzel ve iyilikle karşıladılar ki çok teşekkür ederim”

Yaşanan afet nedeniyle Hatay’dan gelen ve Sivrihisar’a ikamet eden 42 yaşındaki Emine Pat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günündeki etkinlikten memnun olduğunu söyledi. Pat “Valiliğe, Kaymakamlığa ve Sivrihisar halkına çok teşekkür ediyorum. Hatay İskenderun’dan geldim. Bizi öyle güzel ve iyilikle karşıladılar ki çok teşekkür ederim. Bu özel ve güzel gün için Sivrihisar Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Kadınlarımız toplumumuzun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü kadınların toplum içerisindeki önemine dikkat çekerek, geleceğin mimarlarının kadınlar olduğunu vurguladı. Yüzügüllü “Bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, eğiten, sevgisini esirgemeyen kadınlarımız toplumumuzun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Aydın, umutlu, sağlıklı yarınlar ancak kadınlarımızın desteği ile mümkün olabilir. Her gönüle merhamet tohumlarını eken, her adımıyla dünyayı güzelleştiren, geleceğimizin mimarları kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ederim. Bu vesile ile yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden annelerimize ve kadınlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Acılarımızı paylaşarak, yaralarımızı el ele vererek saracağız inşallah” dedi.