banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

Sivrihisar’a ziyaretçi akını

Tarihi ve turistik alanları ile birçok zenginliğe sahip olan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR 22.10.2021, 15:53
Sivrihisar’a ziyaretçi akını

Tarihi ve turistik alanları ile birçok zenginliğe sahip olan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Öğrenci gruplarının, tur grupları ve yerli yabancı turistlerin akın akın geldiği Sivrihisar’da vatandaşlar, birçok güzelliğe tanıklık ediyor. Bozkırın ortasında Gönül Dağı’nın eteklerinde yer alan Sivrihisar’a gelen vatandaşlar bölgeye hayran kalıyor. Gönül Dağı dizisinin çekildiği bölgeye gelen vatandaşlar, Türkiye’nin ilk Açık Hava Heykel Müzesi’ni de, Türkiye’de ilk ve tek olan Uygulamalı Kilim Müzesi’ni, seyir terasını, Saat Kulesini, Atatürk’ün Ankara dışında bakanlar kurulunu topladığı Zaimağa Konağını, Nasreddin Hoca Kültür Evi’ni, sanat meydanını ve 800 yıllık Ulu Cami’yi görme ve gezme fırsatı buluyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2