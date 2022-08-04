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Sivrihisar restore ediliyor

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde, yol yapım başta olmak üzere çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ESKİŞEHİR 04.08.2022, 11:33
Sivrihisar restore ediliyor

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde, yol yapım başta olmak üzere çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sivrihisar İlçesi’nin; yol yapım, çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçe merkezi başta olmak üzere Eskişehir Caddesi üzerindeki kaldırım ve yol çalışmaları aralıksız sürdürülürken aynı zamanda Prof. Dr. Nabi Avcı Caddesi üzerinde ise yol söküm çalışmaları başladı. Bölgedeki tarihi binaların aslında uygun bir şekilde yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, çarşı üzerindeki bina ve dükkanlar da tekrar yapılandırılıyor.

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