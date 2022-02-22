Sivrihisar için yeni projeler yolda

Sivrihisar’ın tarihi dokusuna uygun, restorasyon ve ’Kentsel Tasarım’ çalışmaları ile ilçe şadırvan meydanında büyük değişime hazırlanılıyor.

Sivrihisar Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeni projelerin hayata geçmesi için titizlikle çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve belediye ekipleri ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak ve yaşam alanları oluşturmak adına hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Başkan Yüzügüllü ve belediye ekipleri Sivrihisar Şadırvan Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan Kentsel Meydan Tasarımı projesi planı üzerinde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Sivrihisar’ın tarihi dokusuna uygun, restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları ile ilçe şadırvan meydanında büyük değişime hazırlanılıyor. Proje ve yeniliklerle Sivrihisar’ın çehresi değişmeye devam ediyor.