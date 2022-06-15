Sivrihisar festivale hazırlanıyor

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı.

Felsefi mizahın dünyadaki en büyük temsilcisi, düşünür ve gönül dostu Nasreddin Hoca’yı anmak için düzenlenecek festival de sahne alacak sanatçılar belli oldu. Tarihi dokusuyla birlikte ’Dünyanın Merkezi’ olan Sivrihisar da 1-3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde 1 Temmuz Cuma günü Gönül Dağı’nın sevilen ismi Eser Eyüpoğlu ve Ezgi Eyüpoğlu, 2 Temmuz Cumartesi günü Kıraç, 3 Temmuz Pazar günü İrem Derici sahne alarak konser verecekler. Ayrıca 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerinde yapılacağı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde sergiler, yarışmalar, yöreye özgü lezzetlerin yer aldığı stantlar, el sanatları, workshoplar, alan etkinlikleri, çeşitli gösteriler ve sürprizler yer alıyor.