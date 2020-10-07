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Sivrihisar Ekmek Evi açıldı

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ TARAFINDAN “YEREL ÜRÜN VE KADIN ÜRETİCİ DESTEKLEME PROJESİ“ KAPSAMINDA HAZIRLANAN “EKMEK EVİ” FAALİYETLERİNE BAŞLADI.

ESKİŞEHİR 07.10.2020, 15:58
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Sivrihisar Ekmek Evi açıldı

Eskişehir Sivrihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi’ kapsamında hazırlanan ’Ekmek Evi’ faaliyetlerine başladı.

Sivrihisar’da yaşayan vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin taş fırında geleneksel yöntemlerle yapılan yöresel köy ekmeklerini alabilecekleri Sivrihisar Ekmek Evi hizmete açıldı. Arastalar Çarşısı’nda düzenlenen açılış törenine Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Sivrihisarspor Voleybol takımı oyuncuları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma Başkan Yüzügüllü, ’Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme’ projelerinin devam ettiğini kaydederek, "Daha önce yapmış olduğumuz süt evi açılışının ardından şimdi de Sivrihisar Ekmek Evi açılışımızı gerçekleştirdik. Kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Sivrihisar Ekmek Evi hizmete açıldı.

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