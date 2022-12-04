Sivrihisar Belediyesi’nden anlamlı etkinlik

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sivrihisar Belediyesince engelli çocuklar için program düzenlendi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, çocuklara hediyeler takdim ederek, ailelerle sohbet etti. Yüzügüllü, “Belediye olarak ilçemizde engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için önemli projelere imza atıyoruz” dedi.

Sivrihisar’daki engelli çocuklar aileleriyle birlikte unutulmayacak bir gün yaşadılar. İlk defa sinema ile tanışarak patlamış mısır eşliğinde animasyon filmi izleyen çocuklar, aileleri ile doyasıya eğlendiler. Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri çerçevesinde hizmet veren seramik atölyesine katılan çocuklar, öğretmenler ve aileleri ile hamur yoğurup şekiller yaptılar. Baskı yöntemi ve şekil çıkarma işlemlerini öğrenen çocuklar seramik atölyesine yeniden gelmek için aileleri ile plan yaptılar.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerle bir araya gelen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ”OECD, AB ve Türkiye verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engelli bireylerden oluşuyor. Yani dünyada 1 milyar engelli var. Türkiye’de ise bu oran nüfusun yaklaşık nüfusun yüzde 3’ünü oluşturuyor. Hepimiz birer engelli adayıyız ve bu nedenle bu özel farkındalık gününde engellilere engel olmayın. Bu durum onların günlük yaşamlarında diğer bireylerden daha çok sayıda ve çeşitli sorunlarla mücadele etmelerine neden olmaktadır” dedi.

Yüzügüllü, “Engelliliği bireysel özelliklerden ziyade toplumsal ve çevresel etmenlere bağlayan çağdaş bir anlayış gereklidir. Toplumsal yaşam alanlarının, kamu binalarının, yolların ve yaya geçitlerinin otobüs duraklarının kaldırımların, yani neredeyse tüm kentin yeniden bu kısıtlılık halleri düşünülerek imar edilmesi gereklidir” dedi.

“Bu bir hak meselesidir”

Konunun ayrıca bir hak meselesi olarak da görülmesi gerektiğini belirten Yüzügüllü, “Engellilerin en başta gelen haklarından birisi erişilebilirlik hakkıdır. Bu hakkın kullanılmasında yaşanan zorluklar engellilerin sorunlarını büyütmekte çoğaltmaktadır. Engelliler açısından erişebilirlik fiziki çevreye, sanal çevreye, kaynaklara ve hizmetlere ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. Engelsiz kent bu hakkın kullanılabilmesine yönelik bir yaklaşımdır. Bizler de tüm engelli vatandaşlarımızın haklarını savunmak için belediyecilik hizmetlerimizi bu normlar üzerine kuruyoruz” dedi.

“Sivrihisar engelsiz kent girişimlerinin iyi bir örneğidir”

Sözlerine bütüncül politikaların önemi ve engelliliğe bakış açısındaki algının önemine değinerek devam eden Belediye Başkanı Yüzügüllü, ”Eskişehir’de engelsiz kent girişimlerinin iyi örneklerini Sivrihisar’da bulabilirsiniz. Yerel yönetimlerin mali sorunları, öncelikleri ve engelliliğe ilişkin algı gibi çok sayıda neden bu girişimleri doğrudan etkilese de engelsiz kent girişimlerinin uzun vadeli bir planlamada çalışılması gerekmektedir. Engelliler başta olmak üzere kentteki tüm paydaşları içeren bütüncül politikalar geliştirmek ise sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu bütüncül politikalar bugün meyvesini topladığımız fidanlarımızın büyüyüp serpilmesine, güçlenip tutunmasına yol açan hamlelerdir adeta göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sevgiyle ve umutla verdiğimiz can suyumuzdur” dedi.

Ebru atölyesinde ise öğrenciler neşe içerisinde ebru çalışmalarına eşlik etti. Ebru kursu hocası Hüdaverdi Dinçer, "Çocuklar minik elleriyle doğanın eşsiz renklerini ebru sanatı ile bir araya getiriyor, engelsiz yaşamın en güzel renkleri işte bunlardır" ifadelerini kullandı.