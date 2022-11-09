Sivrihisar Belediyesi sanat atölyelerinde açılan kurslar

Sivrihisar Belediyesi tarafından sanat atölyelerinde kurslar açıldı. Cebe, Filografi, Doll Art Bebek, Ebru, Kağıt Rölyef, Seramik, Cam Sanatı ve Kuyum gibi dallarda açılan kurslar aracılığı ile vatandaşlar sanatını icra edebilecek.

Sivrihisar Belediyesi bünyesinde Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile Sivrihisarlı kadınlara yönelik açılan kurslar yoğun ilgili görüyor. Kursiyerler Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri aracılığı ile hem öğreniyor hem de öğrendiklerini icra ederek aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyeleri kadınlar için terapi merkezi gibi"

Ev hanımı ve iki çocuk sahibi filografi branşı kursiyeri Hamiyet Yalnız, "Daha önceden Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerinde filografi kursunda eğitim alan kişilerin yaptıkları ürünleri görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ben de bu kursa yazılmalıyım dedim. Bu tür kurslar hem sosyalleşme açısından hem de beceri sağlayabilme açısından çok önemli. Ayrıca belediyemizin Sanat Atölyelerini kadınlar için terapi merkezi olarak ifade edebilirim." dedi.

"Sabır ve el emeğinin önemini bu kurs aracılığı ile gördüm"

Ev hanımı ve iki çocuk sahibi cebe branşı kursiyeri Arzu Çakır, "İleride de bana bir katkısı olabilir düşüncesi ile geçen sene de bu kurslara katıldım. Cebe kursuna başlamadan önce cebe çok ilgimi çekmişti. Eskiye dayandığı için, geleneksel olduğu için cebe kursunda bulunmak istedim. Belediyemiz Sanat Atölyeleri sayesinde arkadaş çevrem oldu. Sabır ve el emeğinin önemini bu kurs aracılığı ile gördüm. Kurs malzemeleri belediyemizden temin ediyoruz. Bu kurslara katılmadan önce evdeydim. Daha önce hiç kursa gitmedim. Herhangi bir sosyal çevrem olmadı. Burası benim için çok önemli. Bu kursta olmak beni gururlandırıyor."şeklinde konuştu.

"Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisarlı kadınların evleri haricinde zaman geçirebilecekleri bir alanın varlığına dikkat çekerek "Sivrihisarlı kadınlarımızın beşeri sermayelerini artırmaya yönelik verdiğimiz hizmetler neticesinde gerçekleşen dönütler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Kadınlarımız sanat atölyelerinde görevli ööğretmenlerimizden edindikleri bilgiler ile sanatlarını icra ediyor. Kurslara katılan ve başarılı olan kadınlarımız hazırladıkları ürünleri Sivrihisar Belediyesi’nin hediyelik ürün satış noktalarının haricinde Instagram gibi sosyal medya aracılığı ile de satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Sivrihisar’da artık kadınlar güçlü, yarınlar güçlü.."dedi.