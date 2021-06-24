Sivrihisar Belediyesi kadın girişimcileri eğitimlerle destekliyor

Sivrihisar Belediyesi koordinatörlüğünde kadın girişimcileri eğitimle destekleme çalışmaları devam ederken, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildi.

Sivrihisar Belediyesi, kadın girişimcilere desteklerini sürdürüyor. İlçede iş hayatına kazandırılan kadınlara belediye koordinatörlüğünde eğitimler veriliyor. EVKAD “Emek Veren Kadınlar Yardımlaşma Derneği” Başkanı ve aynı zamanda da Ankara Altındağ Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Nilgün Ulaşır ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Sivrihisarlı kadın girişimciler aşçılık kurslarını tamamladı. Girişici kadınlar, kurs bitirme belgeleri ve üstün başarı plaketleri almaya hak kazandı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Sivrihisarlı kadın girişimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum, Sivrihisar Belediyesi olarak ilçemiz kadınlarını desteklemeye yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.