Sivas’ta aranması olan şüpheli Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında gerçekleştirdiği denetimde, hırsızlık suçundan aranması olduğunu tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında denetim yapıldı. Denetimlerde, Eskişehir- Ankara istikametinde seyreden otobüste yolcu olarak bulunan O.İ. isimli şahıs hakkında, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık’ suçundan arama kararı çıkarıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.