Sivas katliamında ölenler Eskişehir’de anıldı

Sivas katliamında hayatını kaybeden 33 aydın ve sanatçı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (Cemevi) toprak sahada düzenlenen programla anıldı.

Odunpazarı Belediyesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneği öncülüğünde Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Alevi Dernekleri Platformu, siyasi partiler, emek ve demokrasi güçleriyle birlikte 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta katledilen 33 aydın ve sanatçıyı anmak için dinleti düzenledi. “Karanlığa ve Katliamlara Karşı Adalet İstiyoruz. Sivas’ın Işığı Sönmeyecek” sloganı ile gerçekleştirilen anma dinletisi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (Cemevi) toprak sahada yapıldı. Türk halk müziği sanatçısı Tolga Sağ, İsmail Kaya, Aytaç Karausta ve İbrahim Erenler’in sahneye çıktığı anma dinletisinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Türkiye’mizin aydınlık geleceğinde demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini oluşturmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, katliamda hayatını kaybeden Koray ve Menekşe Kaya’nın babası Halk Ozanı İsmail Kaya, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın, anma programını düzenleyen emek ve demokrasi güçlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı anma dinletisinde Türk halk müziği sanatçısı Tolga Sağ, İsmail Kaya, Aytaç Karausta ve İbrahim Erenler sahneye çıkarak ağıt, türkü ve deyiş söyledi.

“Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti oluşturmak hepimizin boynunun borcu”

Anma dinletisinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 2 Temmuz’un Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğunu belirtti. 2 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydeden Başkan Kurt, “Çünkü 2 Temmuz’da yaşananlar bizi insanlığımızdan utandıran olaylardır. Hiçbir düşüncenin, kişinin kendisi gibi düşünmeyeni öldürme hakkı yoktur. Bunun bir daha olmaması için Türkiye’mizin aydınlık geleceğinde demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletini oluşturmak hepimizin boynunun borcudur. Bunu sağlayamazsak korkarım yeni Sivas’lar, Madımaklar, Başbağlar, Maraşlar, Çorumlar olur. Asla istemediğimiz ve onaylamadığımız bu katliamların hesabının da sorulacağı günler yakındır. Biz, birlik ve beraberlik içinde olur isek en kısa zamanda aydınlığa kavuşacak; geçmişte Sivas gibi pek çok faili belli ama meçhul olayların çözümü gerçekleşecektir. Buna inanıyorum, sizlerin de inandığını biliyorum. Bu çözümü birlikte sağlayacağız. Sivas’ı, Madımak’ı unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye ilk olarak yerel sanatçılar Aytaç Karausta ve İbrahim Erenler çıktı. Ardından da Sivas katliamında yaşamını kaybeden Koray ve Menekşe Kaya’nın babası Halk Ozanı İsmail Kaya sahne alarak, çocukları Koray ve Menekşe için yazdığı ağıtla beraber türkü ve deyiş söyledi. İsmail Kaya’dan sonra sahneye Türk halk müziği sanatçısı Tolga Sağ çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sağ, türkü, deyiş ve semah söyledi.