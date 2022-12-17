Sis yüzünden yolcu uçağı Eskişehir’e inemedi

Eskişehir’de etkili olan sisten dolayı iniş yapamayan ve yarına ertelenen Brüksel uçağının mağdur yolcuları, yetkililer tarafından otellere yerleştirildi.

Bugün sabah saat 05.30’da Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’na inmesi planlanan Türk Hava Yollarına ait Brüksel-Eskişehir uçağı, hava muhalefetinden dolayı iniş yapamadı. Eskişehir semalarında bir süre uçuşa devam ettikten sonra iniş için uygun hava koşulunu yakalayamayan uçak, İstanbul’a yöneldi. Yolcularını Eskişehir’de indirdikten sonra Eskişehir-Brüksel uçuşu yapacak olan uçağı bekleyen 200 kadar vatandaş, hava muhalefeti nedeniyle yaşanan sorunla mağdur oldu. Havaalanında yaklaşık 6 saat bekleyen Brüksel yolcularının mağduriyetinin giderilmesi için havaalanı yetkilileri tarafından çalışma yapıldı. Eskişehir’den Brüksel’e gerçekleşecek uçuşun 18 Aralık Pazar günü 14.00’a ertelenmesiyle havaalanı yönetimi 200 kadar yolcuyu servislerle çeşitli otellere gönderildi.

“Yolcularımızı daha fazla mağdur olmamaları için Eskişehir’deki iyi otellere yönlendirdik”

Mağduriyet yaşayan yolcuların kentteki otellere servisler ile götürüldüğünü ve yarın tekrar getirileceğini belirten Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı yetkilisi Hüseyin Şenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Anormal bir durum gibi görünüyor ama normal bir durum. Sabah saatlerinde çok yoğun bir sis vardı. Bizler dâhil herkesin mağduriyeti söz konusu. Ortak bir şekilde mağduriyeti gidermek için çaba gösterdik. Uçağın inişi için uygun hava koşulunun oluşmamasından dolayı sefer yarına ertelendi. Biz de bütün yolcularımızı daha fazla mağdur olmamaları için Eskişehir’deki iyi otellere yönlendirdik. Havaalanı çalışanlarımız yolcularımızın hepsini servisler ile otellerine götürdü. Uçak seferi yarın 14.00’a planlandığı için yolcularımız otellerinden yarın saat 11.00 gibi servisler ile alınarak tekrar havaalanına getirilecek.”