Sinemaseverler “Bir Bağımsız Sinemacının Yolculuğu” atölyesinde buluştu

Yönetmen ve yapımcı Özkan Yılmaz’ın konuşmacı olduğu “Bir Bağımsız Sinemacının Yolculuğu” atölyesi gerçekleştirildi.

21. Uluslararası Eskişehir Film Festivali kapsamında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu’nda gerçekleştirilen, yönetmen ve aynı zamanda yapımcı Özkan Yılmaz’ın konuşmacı olduğu atölyeye çok sayıda öğrenci ve sinemasever katıldı.

“İçimde bir şeyleri anlatmaya ve çekmeye her zaman hazır olan istekli biri vardı”

Anadolu Üniversitesi’nde okuduğu süre boyunca proje bazlı çalışmalarda yer alarak çok sayıda kısa film yaptığını belirten yönetmen ve yapımcı Yılmaz, “Öğrenim hayatım boyunca hep bir şeyler üretmeye ve çekmeye gayret gösterdim. Hocalarımın peşinde sorular sorarak sinemaya karşı hevesimi canlı tutmaya çalıştım. Benimle beraber okuyan çoğu arkadaşımın mezuniyet projesi haricinde kısa filmleri neredeyse hiç yoktu, fakat ben mezun olduğumda elimde her şeyi ile bana ait olan 8-10 tane kısa film projesine sahiptim ve bu filmlerle festival gezmeye bile başlamıştım. İçimde bir şeyleri anlatmaya ve çekmeye her zaman hazır olan istekli biri vardı. Kariyerimi oluşturan en büyük etmen de bu istek ve arzuydu. Bu sayede de burada şu an sizlere sinemayı ve yönetmenliği anlatan kişi olmak beni ayrıca mutlu ediyor” diyerek öğrencilere sinema yapmanın en temel gereksiniminin ona karşı duyulan tutku ve arzu olduğunu ifade etti.

Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu gibi önemli yönetmenlerle çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Sinema yapmak emek isteyen zorlu bir iştir. Öncelikle parasal anlamda da sizi zorlayacak bir süreçtir. Zeki Demirkubuz’un ‘Kader’ filmini çektiğimiz zaman 12 kişilik bir ekiple imkânsızlıklar içerisinde çoğu şeyi yapmaya gayret gösterdik. Önemli isimlerle çalıştığınız zaman ekip işi daha ön planda oluyor. Yeri geliyor sette birçok işi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yapımcılığını yaptığım Seren Yüce’nin ‘Çoğunluk’ filminde yaşadığımız zorluklar yıldırıcı olsa da bir şekilde iş bitirici olup filmin hayata geçmesi için büyük bir çaba göstermiştim. Parasal anlamdaki sıkıntılar çoğu zaman ‘Bu film nasıl yapılacak’ sorusunu sordursa da, sinema yapmanın büyüsüne kapılıp bu yolda her zorluğu göğüsleyebiliyorsunuz” dedi.

Atölye çalışması Yılmaz’ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.