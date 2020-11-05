Simit zammından sonra satışlar yarı yarıya düştü

Eskişehir’deki simide yapılan zammın uygulanmasının ardından satışların yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Eskişehir Lokantacılar Odası tarafından yaptığı başvuru sonucunda 23 Ekim tarihinde onaylanan simit zammı uygulanmaya başlandı. Normalde 15 günlük itiraz süreci olması beklenirken, yapılan başvurunun sonuçlanmasında uzun süre geçtiği için ilgili komisyon, bu süreci azaltarak 8 gün sonra 1 Kasımdan itibaren bu zammı uygulanmasını uygun gördü. Gelen zamla daha önce 1 lira 50 kuruşa satılan simit artık 1 lira 75 kuruşa satılırken, yeni fiyat yüzünden satışların oldukça azaldığı ifade ediliyor. Daha önce günde 200 simit satan simitçiler, artık 80-100 tane simit ancak satabildiği dile getiriyor. Durumun düzeltmesi için vatandaşların gelen zamma alışması birkaç ay süreceği de belirten esnaf, "Vatandaş 1 buçuk lira ile geliyor. Simidin fiyatı 1 lira 75 kuruş görünce parasını geri alıp gidiyor” diye belirtiyor.

“Zammı görünce parayı geri alıp gidiyorlar”

Uzun zamandır çarşı tramvay durağın yanında simit satan Kadir Şengün, gelen zamdan oluşan olumsuz etkilerini anlattı. Kadir Şengün, “Simide gelen zam, 1 Kasımdan itibaren uygulandı. Zam geldikten sonra satışlarımız olumsuz etkiledi. Daha önceden devam ettiği pandeminin de etkisiyle bu satışlar şimdi neredeyse yarı yarıya düştü. Eskiden günde 200 tane simit satıyorduk, şimdi 100 tane bile zor satıyoruz. Zaten her zaman zam geldikçe satış düşüyor. Mesela biri şuan gelip 1 buçuk lira veriyor. Çünkü onun zamdan haberi yok. Sonra bakıyor bir zam geldi. Verdiği parayı geri alıp gidiyor. Belki yanında başka para olmadığı için belki de bir simide 25 kuruş fazla vermemek için yapıyor. İnsanların bu zamma alışması bir süre istiyor. Birkaç ayda artık alışacaktır. O zaman belki satışlar iyi olmaya başlar” şeklinde konuştu.

“‘Niye zam yaptınız’ diye soruyor. Zam ben yapmadım ki”

İsmini belirtmek istemeyen diğer bir simitçi ise, gelen vatandaşlar zamma tepkili olduğu ifade ediyor. Simitçi, “‘Zamlar ayın 1’inde başladı dedik ama liste elime 2 Kasım tarihinde ulaştı ve ben zammı 2 Kasımdan itibaren uyguluyorum. Ayın 1’inde ben 80 imit sattım ama 2’sinden sonra yarı yarıya indi. 2 Kasım 40-45 tane simit sattım. Dün mesela 50 tane simit satabildim. Vatandaş gelip ‘niye zam yaptınız’ diye soruyorlar. Tepki gösteriyorlar, ama zam benim elimde olan bir şey değil ki. Büyüklerimiz zam kararı aldı. Ben buradaki kazançlarla 2 çocuğumu okutuyorum. Ev masraflarını karşılıyorum. Harcamalar çok. Yaptığı zamdan sonra kazancımızın yükseleceği bekliyorduk, ama henüz zammın olumlu bir yanı göremedim. Ancak kısa bir süre sonra durumun düzelteceği düşünüyorum” dedi.

“Eski fiyatta satıyorum, hala müşteri yok”

Çarşıda bulunan simitçi Ayten Adıktı, il genelinde 1 lira 75 kuruşa satılan simidi, hala eski fiyatı yani 1 lira 50 kuruşa satıyor. Adıktı, kendi kazancından azaltarak vatandaşlara verdiği bir hizmetten sonra da simit alanların sayısı pek yükselmediği dile getiriyor. Simitçi Adıktı, “Herkes simide zam yaptı. Ama bu zamdan sonra çoğunun işleri kesildi. Ben de işlerim olsun diye daha eski fiyatta simit satıyorum, ama satamıyorum. Günde 200 tane simit bile satamıyorum. Vatandaş simide zam olduğu öğrendi ve bende de herkes gibi aynı fiyat olduğu düşünüyor. O yüzden düşük fiyatta satmama rağmen yanıma gelmiyor. Eski fiyatta sattığımı büyük punto ile yazıp astım. Onu gören gelip alıyor. Yani çevremdekilere göre benim satışlar bir az fazla ama bu bizi kurtarmıyor. Ben böyle eski fiyatta satmaya devam edeceğim şimdilik. Belki ilerleyen süreçte hayat şartlar dolaysıyla bende zam yaparım” diye konuştu.