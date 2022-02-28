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Silahlı saldırgan yakalandı
Eskişehir’de silahlı yaralama suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.
ESKİŞEHİR 28.02.2022, 16:26
Eskişehir’de silahlı yaralama suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde dün yaşanan silahlı yaralama olayı üzerine harekete geçti. B.T. isimli şahsı bacağından yaraladığı iddia edilen O.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.