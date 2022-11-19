Silahla kasten yaralama olayının 3 şüphelisi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Silahla Kasten Yaralama” faillerine yönelik başlattığı çalışmalarda 3 şüpheliyi, çeşitli malzemelerle ile birlikte yakaladı.

Geçmiş tarihte yaşanan “Silahla Kasten Yaralama” olayının faillerini yakalamak için çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.M., T.E. ve Ö.C. isimli şüphelileri Tepebaşı İlçesi’nde yakaladı. İ.M. isimli şahsın 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahısların üst aramalarında; 1 tabanca, 9 fişek, tabanca parçaları, 12 pense, 4 torna vida, 8 eğe, 2 demir testeresi, 5 cam aparat, 1 el pürmüzü ele geçirildi. Şüpheliler mahkemeye sevk edilirken, İ.M. isimli şahıs tutuklandı.