banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması

Âşıklar saz çalıp türkülerle atıştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türk kültürünün önemli bir parçası olan âşıklık geleneğinden iki ismi ağırladı.

ESKİŞEHİR 22.12.2021, 10:12
Âşıklar saz çalıp türkülerle atıştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türk kültürünün önemli bir parçası olan âşıklık geleneğinden iki ismi ağırladı.

Eskişehir’de Türk halk edebiyatının önemli bir kolu olan âşıklar geleneği yaşatıldı. ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşat Öncül, öğrencilerine âşık geleceğini daha iyi anlayabilmeleri için kongre merkezinde düzenlediği etkinlikte, halk ozanlarından Karslı Erzade Kapan ve Erzurumlu Zakir Tekgül sahne aldı. Aşıklar, bağlamaları eşliğinde hoşlama, taşlama, ve tekellüm sırasına bağlı kalarak atışma yaptı. İki dudak arasına iğne koyan âşıklar, dudakdeğmez sanatını da icra ederek, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

“Çocuklar teoriğin yanında pratiği de görmüş oldular”

Prof. Dr. Kürşat Öncül, öğrencilerin edebiyatın teorik bilgilerden ziyade, pratiği görmeleri için böyle bir etkinlik düzenlediğini aktardı. Sahne alan âşıklardan öğrencilerinin çok keyif aldığını söyleyen Prof. Dr. Öncül, "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kompleks bir alan. İçerisinde kültürün her alanı var. Ben halk edebiyatı alanında görev yaptığım için derslerimizde de sürekli ozan baksı edebiyatından, âşık edebiyatından bahsediyoruz. Öğrencilerimiz maalesef âşıklarla ilişkili herhangi bir bilgiye sahip değiller. Erzurum ve Kars yöresi, âşıklık edebiyatı açısından hala günümüzde geleneği canlı olarak sürdüren en önemli bölgelerden birisi. O bölgeden iki tane âşık getirerek çocuklarımızın en azından bu kültürü sadece lisans eğitimi içerisindeki teorik bilgilerden çıkarak gerçek anlamda da nasıl olduğunu ve nasıl yaşandığını görsünler istedik. Yine öğrencilerimizin emeği ile davet ettik. Âşıklarımızda sağ olsunlar, geldiler. Bize geleneğin farklı unsurlarından örnekler verdiler. Keyifli bir zaman dilimi oldu. Çocuklar da teoriğin yanında pratiği de görmüş oldular diye düşünüyorum. Öğrenciler çok büyük bir keyif aldı" dedi.

“İkinci dönem çocuklar aynı teveccühü gösterirlerse birkaç âşık daha davet edeceğiz”

Âşık edebiyatını çocuklara ulaştırmanın gayreti içerisine giren Prof. Dr. Öncül, bu tür etkinliklerle katkı sağlamak istediğini dile getirdi. İkinci dönemde de başka âşıkları davet edebileceklerini söyleyen Prof. Dr. şu şekilde konuştu:

“Âşık edebiyatını ölmekte olan bir edebiyat diye düşünüyoruz ama aslında çocuklarımıza ulaştırabilsek bu geleneği çok daha canlı bir şekilde yaşatabiliriz. İkinci dönem aynı teveccühü çocuklar gösterirlerse ki, göstereceklerine eminim. Benzer şekilde yine yaşayan güçlü âşıklardan birkaç tanesini davet ederek hem üniversitemizin tanıtımı açısından ve akademik anlamda da çocuklarımıza bir katkı sunmak adına bu tür küçük faaliyetler yapmak istiyoruz. İlerleyen süreçlerde de inşallah bu tür etkinlikleri yapabileceğimiz, gücümüzün yettiği farklı boyutlarda katkı sunmak bizim temel hedefimiz.”

“Bizim görevimiz, bu kültürü tanıtmak”

Erzurumlu 60 yaşındaki Âşık Zakir Tekgül, ESOGÜ’ye öğrencilerle muhabbet ve âşık kültürünü tanıtmak için geldiklerini belirtti. Katılımın güzel olduğunu söyleyen Tekgül, “Bugün hocamız bizi davet etti. Edebiyat olduğu için biz de sazımızla, sözümüzle beraber geldik. Öğrencilere bir muhabbet olsun ve bu kültürü tanıtma açısından geldik. Bizim görevimiz, bu kültürü tanıtmak. Gençler tanısın. Güzel de bir katılım vardı. Ondan dolayı da hocama çok teşekkür ederim. Böyle üniversite bazında bu programın olması bizim için daha bir mutluluk oldu. Âşıkların gelip te bir üniversite de öğrencilere böyle ders mukabilinde veya âşıkların sözlerinden, atışma örneği, dudakdeğmez örneği, güzelleme, örneği ve taşlama örneği derken bu çeşniyi yaptık. Gerçekten benim çok hoşuma gitti ve mutlu oldum. Hocama da buradan çok teşekkürler. Öğrencilere de başarılar dilerim” diye konuştu.

“Edebiyat olduğu zaman koşup geliyoruz”

76 yaşındaki Karslı Âşık Erzade Kapan ise icra ettikleri sanatı öğrencilerin anlayacağı gibi söylediklerini belirtti. Diğer üniversitelerden çağıran olursa gidebileceklerini söyleyen Kapan, şu ifadeleri kullandı:

“1978’den bu yana İstanbul’da âşıklık kültürünü yürütüyorum. Edebiyat olduğu zaman koşup geliyoruz. Kürşat Öncül Hocamız bizi çağırdı. Öğrencilerimize program yaptık 1 buçuk saat kadar. Şimdi dönüp İstanbul’a gideceğiz. Tabii bunları öğrencilerin anlayacağı şekilde söyledik. Atışmaları çok istiyorlar. Dudakdeğmez istediler ve onu söyledik. Onların verdiği ayakları söyledik. Memnun oldular. İnşallah başka yerden çağıran üniversiteler olursa geliriz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8