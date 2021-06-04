Sifon limonatalar tezgâhlarda yerini aldı

Eskişehir halkının sevdiği içeceklerden biri olan ve portakal, limon, şeker, karbondioksit ile suyun karışımından hazırlanan ’sifon limonata’, yaz ayının gelmesiyle birlikte seyyar tezgâhlarda yerini aldı.

Odunpazarı’nın simgesi haline gelen sifon limonata tezgâhları, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor. Eskişehir’in geleneksel içeceği haline gelen sifon limonatalar büyük ve küçük bardaklarda vatandaşın isteğine göre servis ediliyor. Geçen sene 2 TL’den satılan küçük boy sifon limonatanın fiyatı şu an 3 TL’den, büyük boy ise 5 TL’den satılıyor.

Sifon limonata, portakal, limon, şeker, karbondioksit ve suyun karışımı

Çocukluğundan beri sifon limonata ve portakal suyu satıcılığı yapan Abdullah Satır, yasakların kalkması ve havaların ısınması sebebiyle satışların artmasından memnun olduğunu dile getirdi. Sifon limonatanın yapılışından bahseden Satır, “Yaz ayının gelmesiyle ve yasakların kalkmasıyla işlerimiz açılmış durumda. Şu an talepler iyi. Havalar biraz daha düzelince daha iyi olacak. Portakal suyu ve sifon limonata vitaminli ve sağlıklı olduğu için vatandaşlar tercih ediyor. Eskişehirlilerin çok sevdiği içecek olan sifon limonatamız şu anda mevcut. Havaların ısınmasıyla birlikte tezgâhlarda yerini alıyor. Uzun yıllardır sifon limonata yapıyorum. Portakal, limon, şeker, karbondioksit ve suyun karışımından oluyor. 30 - 35 seneden beri Eskişehir’de bu şekilde satılıyor. Sifon limonata yaz ayların vazgeçilmezi olmuş durumda” diye konuştu.