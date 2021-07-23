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Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor

Eskişehir’de sıcakların artmasıyla sifon limonataya talep arttı.

ESKİŞEHİR 23.07.2021, 09:08
Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor
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Eskişehir’de sıcakların artmasıyla sifon limonataya talep arttı.

Yaz aylarının gelmesiyle soğuk içeceklere yönelen vatandaşların ilk tercihleri arasında sifon limonata geliyor. Yaz aylarının gelmesiyle satılan sifon limonata, portakal, limon, şeker ve sodadan yapılıyor. Soğuk servis edilmesiyle yaz aylarında Eskişehirlilerin yoğun talep gösterdiği sifon limonata, farklı illerden gelenlerin de ilgisini çekiyor. Ailesiyle uzun yıllardır sifon limonata tezgâhı işleten Abdullah Satır, yaz aylarının gelmesiyle işlerinin arttığını söyledi. Şu anki işlerin kendilerini tatmin ettiğini belirten Satır, “Şu an olan bayram öncesi hareketliliği bizi çok mutlu ediyor. Ailecek sifon limonata ve portakal suyu tezgahı işletiyoruz. İşlerimiz gayet iyi. İnşallah böyle devam eder. Yurt dışından gelenlerin büyük faydası var. Sifon limonata 30-35 senedir sadece Eskişehir’de var olan bir şey. Sıcak havalarda Eskişehirlilerin değişilmez içeceği haline geldi. Başka şehirlerden gelenler daha önce görmedikleri için merak edip tadına bakıyorlar. Herkeste beğeniyor” ifadelerini kullandı.
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