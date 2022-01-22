Sıfırın altında sıcaklıkta helva sırası

Eskişehir’de etkisini gösteren soğuk havaya aldırış etmeyerek helva sırası bekleyen vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi.

Eskişehir’de son günlerde etkisini gösteren soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, cadde ve sokaklarda buzlanmaya sebep oldu. Gündüz saatlerinde ise sıfır derece civarlarında olan hava sıcaklığı, birçok insanın sokağa dahi çıkmasına engel oluyor. Tüm bu olumsuz hava koşullarına rağmen, Değirmen Sokak’ta bir helvacının önündeki yaklaşık 20 kişilik kuyruk görenleri şaşkına çevirdi. Soğuk havanın etkisinden dolayı birçok insan kapalı alanlara kaçarken, helva için kapıda oluşan kuyruğa birçok kişinin dikkatini çekti.