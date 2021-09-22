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Şifalı olmasından etkilendi ‘kudret narı’ yetiştirmeye başladı

Üretici Fatma Seki, kendi bahçesinde yetiştirdiği ve ’kudret narı’ olarak bilinen meyveyi, Eskişehir pazarında satışa sunarken, tezgahta görücüye çıkan meyve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

ESKİŞEHİR 22.09.2021, 14:11
Şifalı olmasından etkilendi ‘kudret narı’ yetiştirmeye başladı

Üretici Fatma Seki, kendi bahçesinde yetiştirdiği ve ’kudret narı’ olarak bilinen meyveyi, Eskişehir pazarında satışa sunarken, tezgahta görücüye çıkan meyve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Harman köyünde yaşayan 57 yaşındaki Fatma Seki, bahçesinde kuşburnundan güvem eriğine birçok çalı meyvesi yetiştiriyor. Seki, elma, üzüm, fasulye gibi ürünlerinin yanı sıra yetiştirdiği bu meyveleri de haftanın iki günü Eskişehir’deki pazarlarda satışa sunuyor. Son zamanlarda ‘kudret narı’ meyvesine de merak salan Fatma Seki, halk arasında mide ve bağırsak ağrılarına iyi geldiğini duyduğu bu meyveyi kendi bahçesinde yetiştirmeye başladı.

“Fasulye gibi sırıkta yetişiyor”

Şifalı olduğunu duyduğu kudret narı hakkında kendi çapında araştırmalar yapan Fatma Seki, bu bitkiyi kendi bahçesinde yetiştirmeye karar verdi. Çevresinden soruşturarak tohum bulduğunu ve böylece ürettiği meyveleri de pazarda sattığını ifade eden Seki, “Bu bitkiyi duyuyordum, mide ağrılarına, bağırsak sorunlarına iyi geldiğini, şifalı olduğunu söylerler. Yetiştirilme şekli de benim bahçeme uygundu. Bunun üzerine tohumunu araştırmaya başladım, sorarak tohuma da ulaştım. Bahçemde yetiştirmeye başladım. Birçok meyve, sebze, yemiş yetiştiriyorum ve pazarlarda satıyorum. Kudret narı, fasulye gibi sırıkta yetişir, fasulye gibi sarılır. Zeytinyağında 40 gün bekletilerek tüketiliyor. Eylül ayında topluyoruz, tanesini 5 TL’den satıyoruz” diye konuştu.

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