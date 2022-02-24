Şiddetli yağmurun ardından bir çok bölgede yollar adeta göle döndü

Eskişehir’de yollarda ve kaldırım kenarlarında bulunan çukurlar, şiddetli yağışın ardından su dolarak adeta gölete döndü.

Eskişehir’de dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti. Ana yolların ve kaldırım kenarlarında bulunan çukurların su dolması, kaldırımda yürüyen vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Yağmurun ardından kentin bir çok bölgesinde adeta göle dönen yollar sürücülere zor anlar yaşatırken, vatandaş için ise yollar nerdeyse kullanılmaz hale geldi.