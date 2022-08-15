Şiddetli yağış ve fırtına inşaat bariyerlerini devirdi

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, bir inşaatın çevresindeki bariyerleri yıktı.

Dün akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı, hayatı adeta felç etti. Şehrin dört bir yanındaki caddeler ve sokaklar göle döndü. Yüksek kısımlarda bulunan mahallelerde biriken sular sel şeklinde merkeze kadar indi. Kara yollarında bulunan alt geçitler yağmur suyuyla doldu. Aniden bastıran yağışla hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Etkili olan fırtına ve yağışla birlikte Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın demir bariyerleri de yıkıldı.

Şehirde hayatı zorlaştıran şiddetli yağışın, bugün de etkili olması bekleniyor.