banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Şiddetli yağış kaza yaptırdı

Eskişehir’de yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü trafik kazası yaptı.

ESKİŞEHİR 22.06.2021, 00:11
Şiddetli yağış kaza yaptırdı

Eskişehir’de yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü trafik kazası yaptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Kümbet Kavşağı mevkinde meydana geldi. Sürücü M.K., 03 BS 458 plakalı kamyonu ile Afyonkarahisar’dan Eskişehir’e seyir halindeyken yolun yağışlı olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon yolun sol tarafında yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü M.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493