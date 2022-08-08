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Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar köy yolunu kapattı

Eskişehir’de etkili olan şiddetli rüzgâr, ağaçların devrilmesine ve bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

ESKİŞEHİR 08.08.2022, 09:49
Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar köy yolunu kapattı

Eskişehir’de etkili olan şiddetli rüzgâr, ağaçların devrilmesine ve bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar’ın Bahçecik Mahallesi’nde şiddetli rüzgâr sebebiyle 3 adet ağaç devrildi. Dün gece devrilen ağaçların Bahçecik Mahallesi ve Beyyazı Mahallesi arasındaki köy yolunu kapattığı öğrenildi. İhbar üzerine ilgili birimlerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu ağaçların kaldırılmasıyla kullanılamayan yol trafiğe açıldı. Ağaçların devrilmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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