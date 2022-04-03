Şiddetli rüzgar çöpleri sokaklara saçtı

Eskişehir’de etkili olan kuvvetli rüzgar, plastik atık ve çöpleri sokaklara saçtı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü hafta sonu Eskişehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Dün sabah saatlerinden itibaren şiddetlenen rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle kentin bazı noktalarında çöpler sokaklara saçıldı. Özellikle İstiklal Mahallesi’nin ara sokaklarında yere atılan çöplerin de yolları doldurduğu görüldü. Meteorolojiden alınan verilere göre kentte şiddetli rüzgârın hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.