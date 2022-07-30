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Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre Eskişehir ve çevre illerde bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

ESKİŞEHİR 30.07.2022, 11:17
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre Eskişehir ve çevre illerde bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün havanın mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde olacağı aktarıldı. Rüzgarların ise kuzey ve batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilen günde, Eskişehir ve çevre illerde 35 ile 40 derece arasında olacağı aktarıldı. Buna göre Eskişehir’in ilçelerinde ise hava sıcaklıklıları; Mihalgazi’de 38, Sarıcakaya’da 40, Çifteler ve Mahmudiye’de 34, Sivrihisar’da 35, Beylikova’da 36, Günyüzü’de 37, Tepebaşı’da 34, Alpu’da 36 derece olacağı tahmin edildi.

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