Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar dışarıya akın etti

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar şehir merkezindeki sokakları doldurdu.

Eskişehir’de son birkaç gündür etkili olan yağışlı günlerin ardından güneşli havayı fark eden vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Haftaya sıcak havayla başlayan Eskişehir’de soğuk geçen haftanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Dışarıdaki vatandaşların bir bölümü banklarda sıcak havanın tadını çıkarırken, sabahın erken saatlerinden itibaren sokakların kalabalık olduğu görüldü. Artan sıcaklıklara rağmen değişken hava şartları sebebiyle tedbiri elden bırakmayan Eskişehirlilerin montlarını yanlarından ayırmaması ise dikkat çekti. Gün içerisinde hava sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.