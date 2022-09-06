Sıcak havalar dondurmacıları sevindirdi

Eskişehir’de dondurma satışı yapan esnaf, hava sıcaklıklarından dolayı bu yıl kasım ayına kadar vatandaşların dondurma yiyebileceğini belirtti.

Eskişehir son yılların en sıcak yaz mevsimlerinden birini yaşıyor. Ortalama 28 derece geçen günlerde, nem ise yüzde 80’ni görebiliyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma, bunaltıcı havalarda en çok başvurulan yiyecek olarak öne çıkıyor. Sıcaklarla birlikte satışı tavan yapan dondurma sezonu normalde eylül ayında yavaşlarken, satıcılar havaların sıcak olması durumunda ekim-kasım ayına kadar dondurma satabileceklerini tahmin ediyorlar.

Eskişehir’in en yoğun caddelerinden olan Hamamyolu Caddesi’nde uzun yıllardır dondurma satışı yapan, Gani Karakaş, satışlarla ilgili konuştu. Normalde eylül ayının sonunda biten dondurma sezonunun sıcaklarla birlikte ekim ayına kadar uzayacağını belirten tecrübeli esnaf Karataş, “Sıcaklar bizim satışlarımızı olumlu yönde etkiledi. Bizim dondurmamız kaliteli olduğu için satışlarımız olumlu etkileniyor. Eylül sonuna kadar devam eder normalde satışlar ama bu sıcaklar böyle giderse ekim ayına kadar devam eder. Vanilya, bitter, balbadem, frambuaz gibi aromalı dondurmalar en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında” diye konuştu.