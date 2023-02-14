Seyyar fırın ile deprem bölgesine giderek pide ve ayran dağıttılar

Eskişehir’den seyyar fırın ile yola çıkan Ayvalı Köylüleri Kültür Dayanışma Derneği üyeleri, deprem bölgesine giderek 15 bin adet kıymalı pide dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından, ülkenin dört bir yanından deprem bölgesine yardım gönderiliyor. Eskişehir’de bulunan Ayvalı Köylüleri Kültür Dayanışma Derneği üyeleri de depremzedelere yardım için kendi aralarında çalışma başlattı. Tıra yükledikleri seyyar fırın ile Adıyaman’a giden dernek üyeleri, depremzedeler ile AFAD, polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine toplamda 15 bin adet kıymalı pide ve ayran dağıttı.