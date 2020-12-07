Seyitgazi’nin paylaşılamayan suyu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak mahallesinde bulunan ve böbrek taşlarına iyi geldiği söylenen su adeta paylaşılamıyor. Eskişehir ve çevre illerden onlarca bidonla gelen vatandaşlar, yaşanan yoğunluk sebebi ile uzun süre beklemek zorunda kalırken, zaman zaman yaşanan kavgalara, tartışmalara jandarma müdahale etmek zorunda kalıyor.

Muhalle Muhtarı İsmet Yücel, oldukça faydalı olan su için sadece Eskişehir’den değil, çevre illerden de gelenlerin bile olduğunu anlattı. Yaşanan yoğunluk sebebi ile kendilerinin bile su almakta sıkıntılar yaşadığını, insanlar buraya bir araba dolusu bidonla geldiğini söyleyen

Yücel, "Bu suyu paylaşmak güzel, fakat sıkıntılar da yaşıyoruz. Su sırasında haftada bir mutlaka münakaşa yaşanıyor. Karakoldan yardım almak zorunda kalıyoruz. Su sırasında kavga ediyorlar. Mahalle halkımız gelip 2 tane bidona su almak istiyor. 50 tane bidonla gelen kişi sıra vermiyor. İki bidon su almak için başkasının 50 bidonunu doldurmasını bekleyemeyiz. Biz herkese saygı gösteriyoruz. Başımızın üstünde yerleri var. Fakat biz saygı görmüyoruz burada. Bu suyu satıyorlar mı, ne yapıyorlar biz anlamadık? Bir araba dolusu bidonla gelmemelerini söyledik. Ya da ’canınızın istediği zaman su almaya gelmeyin’ dedik. Sabah erken saatte ya da akşam geç saatte gelmelerini söyledik. Çeşmenin tenha olduğu zamanlar gelmelerini istedik. Bir araba bidonla gelip burada kimseye sıra vermiyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Biz paylaşmak istiyoruz. Bu suyun herkese ulaşmasını istiyoruz. Herkes yararlansın istiyoruz. Ama burada biz sıkıntı çekiyoruz. Sadece Eskişehir’den değil, çevre illerden de çok fazla talep var. Yoğunluktan dolayı zaman zaman tartışmalar yaşandığı için jandarma çağırmak zorunda kalıyoruz. İnsanların bu kadar çok bidon alıp gelmelerine biz karşıyız” diyerek su almaya gelen vatandaşlardan saygı beklediklerini belirtti.

Seyitgazi’nin Bardakçı mahallesinden su almaya gelen Nilüfer Altın, “Buraya ikinci gelişimiz. Bu suyun böbrek taşlarına faydası olduğu söyleniyor. Bundan dolayı buraya geldik. Geçen sefer aldığımız sudan çok memnun kaldık. Tadı hiç değişmedi. Geldiğimizde sıra bekliyoruz. Yarım saat, bir saat kadar sıra beklediğimiz oluyor. Daha önceki gelişimizde önümüzde bir kişi vardı fakat bidonları çok olduğu için uzun zaman bekledik” dedi

“6 senedir buraya gelip su alıyorum”

Çevre ilçelerden de talebi olan çeşmeye, Han ilçesinden gelen Hüseyin Taşpınar, “Buranın suyu çok güzel. 6 senedir buraya gelip su alıyorum. Su 6 ay beklese bile bozulmuyor. Bidonlarda beklemesine rağmen yosunlanma olmuyor. İçimi çok güzel. Böbrek içinde çok faydalı. Geldiğim 6 sene boyunca buraya İstanbul’dan gelip su alan insanlarla tanıştım. Fakat çok sıra oluyor. Sabah erken saatte gelememe rağmen hâlâ bekliyorum” diyerek

“Kalabak suyunun dağıtımında sıkıntı yaşadığımız için burada eziyet çekiyoruz”

Kalabak suyundaki problemlerden dolayı Eskişehir’den Seyitgazi’ye su almaya gelen Süleyman Altın şunları söyledi:

“Eskişehir’de Kalabak suyunda damacana yüzünden bir problem yaşandı ve suyu içemez hale geldik. Herkes marketlere gidip daha pahalı olan sulardan almaya başladı. Sonra burayı öğrendik. Buradaki suyun insan sağlığına daha faydalı olduğunu ve böbreklerdeki taşları döktüğünü duyduk. Denemek için bir kere gelip buradan su alıp götürdük. Beklemesine rağmen hiç yosunlanma olmadı ve tadında da değişiklik olmadı. Eskişehir’deki Kalabak suyunda damacanadan kaynaklı sorun olduğunda, insanlar buraya akın etmeye başladı ve çok sıra var. Sabah 9’da gelip akşam 12’ye kadar bekleyenler var. Ayrıca bu sudan içmeye başladıktan sonra diş taşlarının oluşumunda azalma olduğunu fark ettim. Bu suda kireç de yok diye tahmin ediyorum. Çünkü diş taşlarım olmamaya başladı. Güzel bir su. Herkese tavsiye ederim. Keşke bunu vatandaşın kullanımına sunabilseler. Eskişehir’de kaldığın süre boyunca Kalabak suyunun dağıtımında sıkıntı olduğunu gördüm. Örneğin ayın 1’inde gelen Kalabak su kamyonu dağıtımdan 10-15 gün sonra tekrar geliyor. Bu sürede aldığımız su yetmiyor. Düzenli bir dağıtım yok. Sebeplerini bilmiyorum, ama sıkıntı yaşadığımız için burada eziyet çekiyoruz.”