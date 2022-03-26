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Seyitgazi’de arıcılar ve sürü yönetim elemanları artık sertifikalı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen Arıcılık ve Sürü Yönetim Elemanı Eğitimi kurslarını tamamlayan üreticiler düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

ESKİŞEHİR 26.03.2022, 14:39
Seyitgazi’de arıcılar ve sürü yönetim elemanları artık sertifikalı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen Arıcılık ve Sürü Yönetim Elemanı Eğitimi kurslarını tamamlayan üreticiler düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Seyitgazi ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve eğitimli sürü yönetim elemanı (Çoban) açığının giderilmesi amaçlarıyla Arıcılık ve Sürü Yönetim Elemanı Eğitimi düzenlendi. Kurs sonunda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi. 24 Mart Perşembe günü Seyitgazi Halk Eğitim Merkezinde yapılan törene Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, ilçe protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.

“Desteklemeden yararlanan çiftçilerimizin sayılarının artmasını ümit ediyorum”

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, sertifikalarını alacak olan üreticileri tebrik ederken arıcılar için de bir müjde verdi. Muhammed Gümüş yaptığı konuşmada: “Seyitgazi geçmişimizden kalan bize bıraktığı mirasıyla çok değerli bir ilçemizdir. Aynı zamanda tarımsal potansiyeli çok yüksek olan bir ilçemiz. Seyitgazi İlçe Tarım Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımızın siz değerli çiftçilerimize sahada doğru bildiğimiz yanlışlarımızı düzeltmek ve aynı zamanda kaliteli üretim yapmak adına verdikleri eğitimler Bakanlığımızın vereceği desteklerden yararlanabilmek adına sizler için büyük bir avantajdır. Verilen eğitimler sonunda alacağınız sertifikaların hepiniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı zamanda arıcılarımız için güzel bir haber vermek istiyorum. Yaptığımız görüşmeler sonucunda üretim yapan ve birliğe kayıtlı olan arıcılarımıza şeker desteği verilecektir. Şeker ihtiyacı konusunda inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı temin ediyorum. Sertifikalı sürü yönetim elemanı almış olduğunuz eğitimle her çiftçimiz için devletimizin bir desteği var. Beş aylık sigortaları devletimiz tarafından karşılanacak ve aynı zamanda çiftçilerimize para desteklemesi ödemesi yapılacaktır. Seyitgazi’de bu desteklemeden yararlanan çiftçilerimizin sayılarının artmasını ümit ediyorum. Hem arıcılık kursuna ve hem de sürü yönetim elemanı kursuna katılan üreticilerimizi tebrik ve takdir ediyorum. Tarım İl Müdürlüğü olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak da, üretimin önemine dikkat çekerken alınan verimin daha yukarılara çıkarılması gerektiğini vurguladı. Baytak, “Dünyada ve ülkemizde her geçen gün artan gıda talebinin karşılanması için, üretim ve eğitim öncelik taşımaktadır. Gelişen teknolojilerin artık tarım alanında mutlaka uygulanması gerekmektedir. Bu sayede topraklarımızdan, hayvanlarımızdan aldığımız verimi daha da yukarı çıkartmamız gerekmektedir. Gerek Kaymakamlığımız gerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu eğitim ve yayım faaliyetleri siz değerli üreticilerimiz için büyük önem arz etmektedir. Sertifika almaya hak kazanan yetiştiricilerimizi tebrik ederim. Böyle bir eğitim hizmetinin sunulmasında emeği geçen ve bizlerle birlikte olan İl Tarım ve Orman Müdürümüze ve personeline katkıları ve katılımları için teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Kursiyerlere sertifikalarının teslim edilmesinin ardından tören sona erdi.

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