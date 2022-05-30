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Seyitgazi’de 250 kişi yağmur duası için buluştu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaklaşık 250 kişi yağmur duası için bir araya geldi.

ESKİŞEHİR 30.05.2022, 11:07
Seyitgazi’de 250 kişi yağmur duası için buluştu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaklaşık 250 kişi yağmur duası için bir araya geldi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen yağmur duası yoğun katılımla gerçekleşti. Seyitgazi Yeşiltepe Köylüleri Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen yağmur duasında hem mahalleli buluşup hasret giderdi hem de yağmur için gökyüzüne avuç açtı. Burada bir konuşma yapan Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Dere, gelecekte de böyle buluşma ve etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Dua için gelen konuklara yemek ikramı da yapıldı.

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