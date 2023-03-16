Seyitgazi üreticisi yüzde 50 hibe destekli yerli ve milli Azkan çeşidi tohumlarına kavuştu

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Seyitgazi ilçesinde "Eskişehir’de Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi" çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek 780 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Seyitgazi ilçesinden 61 çiftçiye 7 bin 800 kilogram tohum desteği sağlandı. Sağlanan bu destekle tarımsal üretim zincirine 61 yeni çiftçi dahil edilerek Seyitgazi’de nohut üretim alanları yüzde 50 arttırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)” Projesi çerçevesinde 2023 yılında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce uygulanan İl Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde ilçe müdürlükleri ile beraber çiftçilerin taleplerine göre hazırlanıp bakanlığa sunulması sonucunda, yapılan değerlendirmede Eskişehir’de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 proje desteklenmeye hak kazandı. Bu çerçevede yer alan projelerden olan Eskişehir’de “Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi” ile Alpu, İnönü, Han, Günyüzü, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde Proje ekibince belirlenen şartları taşıyan 451 çiftçiye 58 bin 800 kilogram nohut tohumu desteği verilecek. Yüzde 50’si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50’si çiftçi katkısı ile temin edilen 2 milyon TL bütçe ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan 5 bin 880 dekarlık tarım arazisi kuraklığa dayanıklı Azkan çeşidi nohut ekilerek üretime kazandırılacak. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi ile 2022 yılında Mahmudiye ilçesinde 60 çiftçi eliyle 3 bin 350 dekarlık tarım arazisi yine Azkan çeşidi nohut ile ekilerek çiftçilere önemli bir kazanç sağlandı. 2021 yılında Alpu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denenerek başarılı sonuçlar alındıktan sonra çiftçiler tarafından benimsenen ve yoğun talep gören Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan Azkan çeşidi nohut tohumluklarının kullanımının Eskişehir’de yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek.

Törene, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Bitkisel Üretim Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özdemir, projede görevli İl İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.