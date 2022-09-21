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Seyitgazi şehidinin annesi vefat etti
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaşayan şehit annesi 92 yaşındaki Şükriye Saygı hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR 21.09.2022, 10:15
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yaşayan şehit annesi 92 yaşındaki Şükriye Saygı hayatını kaybetti.
Anne Saygı’nın oğlu Ekrem Saygı, 1993 yılında Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü köyü Kesittepe mevkiinde teröristlerle girilen silahlı çatışma sonucunda şehit olmuştu. Hayatını kaybeden anne Şükriye Saygı’nın cenazesinin kılınan cenaze namazının ardından Kümbet mahallesinde toprağa verildi.
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