Seyitgazi Kaymakamı Altın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımlayan Kaymakam Altın, "Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbâli uğruna verdiği varoluş mücadelesinin muazzam bir zaferle sonuçlanması sonrası gelen şanlı bir kazanımdır. Bu vesileyle ’Egemenliğin Kayıtsız ve Şartsız Millete ait olduğu’ tescillenmiş, ezelden beri hür yaşayan Türk Milleti ebediyen de hür yaşayacağını, büyük bir kahramanlık destanıyla tüm işgalci devletlere haykırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde; esarete, dayatmalara ve işgale boyun eğmeyen milletimiz, bağımsızlığına kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandırmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü vesilesiyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor; tüm Seyitgazili hemşehrilerim ve Büyük Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum" dedi.