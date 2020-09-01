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Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
SEYİTGAZİ İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI
ESKİŞEHİR 01.09.2020, 11:48
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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı.
Seyitgazi ilçe meydanında yapılan törene, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Ak Parti ilçe Başkanı Zekai Tunç ve ilçe protokolu katıldı. Program Covid-19 dan dolayı kısıtlı gerçekleştirildi. Tören, Atatürk büstüne Seyitgazi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulmasıyla başlandı. Daha sonra, sırasıyla Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak günün anlam önemini içeren konuşmalarının ardından tören sona erdi.
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