banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Saadet Partisi seçmeninin yüzde 81'i karara karşı
Saadet Partisi seçmeninin yüzde 81'i karara karşı
Şiddetli rüzgar, fırtına, su baskını...
Şiddetli rüzgar, fırtına, su baskını...
Sigaradan sonra doğalgaza da gece yarısı zammı!
Sigaradan sonra doğalgaza da gece yarısı zammı!
Katolik rahipten skandal istek
Katolik rahipten skandal istek

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı’dan örnek hareket

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, makası eline alıp kurum bahçesindeki ağaçları bizzat budadı.

ESKİŞEHİR 01.04.2021, 10:21
1
Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı’dan örnek hareket

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, makası eline alıp kurum bahçesindeki ağaçları bizzat budadı.

Avcı, baharın başlanmasıyla beraber Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki ağaçları budayarak yaza hazırlıyor. Nazmi Avcı, doğup büyüdüğü Bilecik’in İnhisar ilçesi Çay köyünde babasından öğrendiği ağaç budamasını görev yaptığı yerde uygulayarak çevreye ayrı bir güzellik katıyor. Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Avcı; "Boş kaldığımız sıralarda bahçemizdeki meyve ağaçlarımızı yaza hazırlıyoruz. Şimdi meyve ağaçlarını tam budama zamanı. Bu işi doğup büyüdüğüm köyde babamdan öğrendim. Kurumumuza gelen misafir ve vatandaşlarımız yazın yetişen üzüm, erik, dut ve vişne ağaçlarımız hem tatlarına bakıyor hem de çevreye ayrı bir güzellik katıyor" diye belirtti.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu