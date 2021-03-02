Seyhan: “ülkemizi ve milletimizi ekonomik olarak rahatlatacak en iyi yol ihracattır”

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, ekonomik bazda yaşanan sıkıntılar ve ihracatla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Seyhan, son zamanlarda ülke genelinde yaşanan sorunların geçici olduğuna değinerek bazı sorunların ise dünya ölçekli olduğunun altını çizdi. Açıklamasında ihracatın son derece önemli olduğunu belirten Başkan Seyhan, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi ülkemizi ve milletimizi ekonomik olarak rahatlatacak en iyi yol ihracattır. Yaşanan bazı sorunlar aşılamayacak boyutta değildir. Sanayici, yüksek hacimde ihracat yaparken oluşan maliyet artışları global bir sorundur. Sadece ülkemize has bir durum değildir. Yurt dışında bulunan devlet birimlerimizin yeni müşterileri bulmada yardımcı olduğunu biliyoruz. Bu sebeple devletimizin bürokrasi anlamında ihracatçıya engel olduğunu düşünmemiz en büyük hata olur. Hammadde fiyat artışları olduğu doğrudur. Yalnız, hammadde konusunda yerli ve milli yatırımlar yapmakta zor değildir. Üretici sözcüleri, ihracat heyecanı yaşayan insanları korkutacak yönlendirmeler yapmamalıdır. ESMİAD olarak bizler ihracatın önemini her zaman vurguladık. Vurgulamaya da devam edeceğiz” diye konuştu.