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SEYDER’in yeni başkanı Sami Türkmen oldu

Eskişehir Seyitgazi ve Köyleri Kültür, Tanıtım, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği (SEYDER) seçimlerinde yeni başkan Sami Türkmen oldu.

ESKİŞEHİR 20.10.2021, 13:50
SEYDER’in yeni başkanı Sami Türkmen oldu

Eskişehir Seyitgazi ve Köyleri Kültür, Tanıtım, Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği (SEYDER) seçimlerinde yeni başkan Sami Türkmen oldu.

SEYDER yeni başkanını seçti. Yapılan seçimde dernek başkanlığına, derneğin kurucuları arasında yer alan ve daha önce de başkanlık yapan Sami Türkmen seçildi. Başkanlığa seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Türkmen, “Seyitgazi için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

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