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Sevimli kaplumbağadan kartpostallık pozlar

Eskişehir kırsalında görüntülenen kaplumbağanın sevimli yolculuğu, çevreden geçenlerin içini ısıttı.

ESKİŞEHİR 09.07.2021, 13:21
Sevimli kaplumbağadan kartpostallık pozlar
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Eskişehir kırsalında görüntülenen kaplumbağanın sevimli yolculuğu, çevreden geçenlerin içini ısıttı.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hareketlenen doğada, birçok yabani hayvan gibi görülmeye başlayan kaplumbağalar dikkat çekiyor. Tepebaşı ilçesine bağlı ormanlık arazide yürüyüş yapan bir kaplumbağa, objektiflere yansıdı. Doğanın yeşillikleriyle bütünleşerek yoluna devam eden kaplumbağa, kartpostallık manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı anlarda kabuğuna çekilerek olduğu yerde kalan sevimli hayvan, görenlerin adeta içini ısıttı. Uzun yıllar hayatta kaldığı bilinen kaplumbağalara sık sık doğal hayatta rastlanılıyor.
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