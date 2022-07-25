Sevimli dostların sıcak havalarla zorlu mücadelesi

Eskişehir’de haftanın ilk gününden itibaren hava sıcaklıklarında ciddi artışlar yaşanırken, yüksek sıcaktan bunalan sokak hayvanları gölgelik yerleri mesken tuttu.

Eskişehir’de hava sıcaklığının geçtiğimiz haftaya göre artmasıyla birlikte insanlar kadar hayvanlar da kendilerine serin yerler aramaya başladı. Bugün 30 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların, hafta içinde 35-36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Sevimli patiler özellikle Porsuk Çayı kenarında bulunan çimlerde serinlemeye çalışırken, bazıları da dükkân önlerinde yer alan gölgelik alanlara sığınarak gölgenin keyfini çıkardı. Sıcak havadan korunmak isteyen sokak hayvanları kimi zamanda renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirli hayvanseverler, sokak hayvanlarının sıcak havalarda mağdur olmamaları için vatandaşları sokaklara bir kap su ve bir kap mama koymaya davet ediyor.