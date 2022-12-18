Sevimli dostlar için bırakılan ekmekler bu hale geldi

Eskişehir’de sokak hayvanları için parka gelişigüzel bırakılan ve ardından temizlenmeyen ekmekler, çirkin görüntülere sebep oldu.

Hayvanseverlerin sokaktaki canlıları beslemek amacıyla parka bıraktıkları ekmek parçaları, Ulus Anıtı karşısında bulunan parkta istenmeyen görüntüler oluşturdu. Parkın belirli noktalarında bırakılan ekmeklerin uzun süredir bölgede bulunmasından dolayı küflendiği ve ıslanmasıyla birlikte hayvanların yiyemeyeceği duruma geldiği gözlemlendi. Vatandaşların yürüyüş güzergahında bulunan ekmeklere basmamak için özen göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Bazı vatandaşlar ise, çevre esnafının duyarlı bir hareket yapmak için bu ekmekleri bırakmasının doğru olduğunu savunsa da takibinin yapılarak yiyeceklerin belirli zamanlarda toplanması gerektiğini söylediler.